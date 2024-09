Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono ‘I Fratelli Corsaro’ | È una serie che ti conquista molto realista Rispetto ai romanzi c’è un’inversione dell’età dei fratelli

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024)‘ICorsaro‘. I due attori, che interpretano rispettivamente Fabrizio e Roberto Corsaro,i protagonisti della nuova fiction targata Mediaset. Durante la conferenza stampa, abbiamo intervistato gli attori che ci hanno raccontato chii loro personaggi, gli aneddoti dal set e perché vedere questa fiction che è tratta daidi Salvo Toscano. Vediamo insieme cosa ci hanno rivelato. Intervista agli attori‘ICorsaro‘ arrivano in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Laè una produzione Camfilm presentata da Taodue, con la regia di Francesco Miccichè. Saranno quattro le puntate (ognuna corrispondente ad un romanzo) che andranno in onda a partire da mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 21.20.