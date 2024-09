Giovanissimi nazionali u15 I baby rossoneri conquistano la Scudetto Cup Cresta | Gioco e determinazione avanti così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) AiUnder 15 del Milan la “Cup Gabriele D’Annunzio“ che si è tenuta nel fine settimana allo stadio Adriatico di Pescara. Isi sono imposti su Inter (2-1 firmato Borsa e De Nicola) e Juventus (3-2, in gol Kateete, Bernabé e ancora De Nicola). In finale, contro la Fiorentina, decisiva la doppietta di De Nicola nel 2-1 finale. Un altro segno della bontà del lavoro svolto sul settore giovanile guidato da Vincenzo Vergine.l’allenatore della squadra, Lorenzo: "Abbiamo espresso un buon, creato molte occasioni, dimostrato carattere. Contento del percorso che stiamo facendo, con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare per crescere. La vittoria di una competizione con top club italiani garantisce autostima: manterremo alta l’asticella". Lu.Mig.