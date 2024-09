Flop clamoroso per Fedez senza autotune Paragone impietoso con Annalisa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024)è finito ancora una volta al centro del gossip per una sua esibizione non andata proprio a buon fine. Infatti, il rapper ha avuto problemi con l'sul palco, generando un “' sul quale molti hanno avuto da commentare. Sui social subito sono circolati i diversi video con il rapper milanese al concerto di Torrenova del messinese che, ad un certo punto, si è fermato mentre intonava 'Sexy Shop' per problemi con l' intonazione. Su X gli utenti si sono immediatamente scatenati sulla scena virale, con commenti come: “Abbiamo un problema tecnico: non so cantare", oppure “l'è andato, un disastro", "e c'è anche chi paga per venirlo a vedere" si legge. Alla luce del video divenuto viralissimo, anche lo stessoha detto la sua su Instagram: “Ho cantato di m.. 'Sexy shop' ieri".