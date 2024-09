Firenze entra in un locale per rubare e scappa con cinque chili di cioccolato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 -in un ristorante e tenta la fuga con 5di. È successo intorno alle 22.30 di domenica sera in via Montebello a. La polizia di stato è subito intervenuta constatando al suo arrivo che fuori dall’esercizio, con la saracinesca a fisarmonica visibilmente danneggiata e la porta di ingresso socchiusa, c’era una bicicletta poggiata al muro. Gli agenti delle volanti di via Zara hanno subito effettuato una serie di controlli all’interno scoprendo che qualcuno aveva rovistato gli armadietti al piano interrato e che il pavimento era cosparso di vestiti, ma apparentemente sembrava non esserci nessuno. I poliziotti sono andati ovviamente a fondo nella vicenda, trovando poi un uomo nascosto in una sorta di cantina. Si tratta di un cittadino tunisino di 34 anni, già noto alle forze di polizia.