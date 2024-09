Ferrari dopo il sogno Monza il risveglio si chiama Gp di Baku | Ha risolto parte dei problemi ma il banco di prova sarà Austin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Aè stata la vittoria della sofferenza lunga 14 giri, di unache non ha accettato un terzo e quarto posto e di un pilota (Charles Leclerc) che ha spinto sempre, senza fermarsi. Perfetto per tre-quarti di gara nella gestione della gomma dura rispetto ai rivali della McLaren, costretti a un pit-stop in più. Un successo che dà fiducia a tutti a Maranello, che garantisce ottimismo e positività a un team che farà a meno di Adrian Newey (ufficializzato in Aston Martin prima di). C’è sicuramente da lavorare, ma anche la consapevolezza che la Rossa ha saputo reagire, ritrovando una vettura competitivai tantidi bouncing estremizzati una volta introdotto il non azzeccato pacchetto-aggiornamenti di Imola.