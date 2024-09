È finita L’annuncio di Kate Middleton | Ora torno agli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha fatto un annuncio importante sul cancro sul profilo ufficiale della principessa e del principe William. Finalmente ha terminato la chemioterapia e ciò che ha rivelato è qualcosa di veramente importante per lei e per i sudditi. Attraverso un video su Instagram ha comunicato quello che tutti si aspettavano di leggere dalla scoperta del tumore. Infatti,ha fatto questo annuncio a proposito del cancro: “Con la fine dell’estate, non so dirvi che sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come una famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare il modo di navigare tra acque tempestose e strade sconosciute. Il percorso oncologico è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino”.