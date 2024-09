Corsa contro tempo e meteo per i 4 alpinisti dispersi sul Monte Bianco L’Sos | Venite rischiamo di morire congelati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unaile un corpo a corpo con condizioniestreme imprigionati a oltre 4500 metri di quota sul versante francese del massiccio del. Si tratta di due cordate distinte: i quattro, due italiani e due coreani, sono da sabato pomeriggio (7 settembre ndr) appesi a un filo di speranza e a operazioni di salvataggio che il malrende difficili e quanto tentato finora vano. Anche un nuovo tentativo esperito da parte dei soccorritori per raggiungere i quattro scalatoripurtroppo è stato annullato a causa delle condizioniavverse e per garantire l’incolumità dei soccorritori. L’intervento sarà possibile non appena le condizionilo consentiranno, fa sapere il Soccorso Alpino valdostano che, nel frat, è in costante contatto con le famiglie degliitaliani coinvolti.