Conte si gode il mare ed il relax | il mister sceglie l’incantevole isola di Ischia per rigenerarsi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il tecnico del Napoli Antonioapprofitta della sosta Nazionali persull’diprima di tornare a lavoro. Il Napoli si prepara a riprendere gli allenamenti domani, martedì 10 settembre, a Castel Volturno. In vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico Antonioha concesso alla sua squadra un breve periodo di riposo,ndo come meta didi. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica,ha deciso di passare i due giorni di pausa a, approfittando dell’opportunità per ricaricare le energie. L’, nota per le sue bellezze naturali e il suo clima temperato, rappresenta una scelta ideale per un breve soggiorno rigenerante. Attualmente,risiede presso il Grand Hotel Parker’s, un albergo prestigioso che accoglie anche giocatori e dirigenti del Napoli di passaggio.