Conclusa ieri domenica 8 settembre l’edizione numero 62 di Cortonantiquaria

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 92024 –62 di. Si assestano le presenze intorno ai 6.000 visitatori, con grande successo anche delle iniziative. Sold out lo spettacolo “Panariello VS Masini” e grande affluenza alla serata dedicata al Premio, oltre che alla mostra collaterale Il mestiere delle armi. Cala il sipario su2024, con un afflusso di pubblico che si assesta intorno a 6.000 visitatori nelle oltre due settimane di apertura. Diciotto gli antiquari che fra Italia e Spagna hanno partecipato a questa edizione con opere e oggetti di grande pregio e fattura. Vendite prestigiose, come la antica parure di corallo rosso del XIX secolo, vero highlight degli acquisti effettuati dai collezionisti in questa edizione.