Camminata contro il tumore Anna Brioschi | sono viva grazie alla diagnosi precoce

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tumori al seno, prevenzione eposfare la differenza. Con questo messaggio, e 400 iscritti, si è svolta ieri a Melegnano la terza edizione dellain rosa, iniziativa per la lottale neoplasie femminili e la sensibilizzazione su questo tema. L’appuntamento era fissato per le 10 nel parco del castello per un percorso di 5 chilometri che si è snodato tra Melegnano e Riozzo. Un serpentone di magliette rosa ha dato colore all’evento, il cui ricavato, 5.600 euro comprensivi del contributo degli sponsor, sarà ora devolutoCasa di comunità di Melegnano per l’acquisto di apparecchiature per illi al femminile. Tra gli organizzatori e i testimonial dell’iniziativa c’era la melegnanese, volontaria della sezione locale di Auser, che già in diverse occasioni ha raccontato la sua esperienza con la neoplasia al seno.