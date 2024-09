Bijol-Inter l’Udinese alza il prezzo | l’avvertimento arriva dall’alto – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)non farà sconti per Jaka, difensore sloveno, che tanto bene sta facendo dalle parti del Bluenergy Stadium. Ma l’lo ha nel mirino, scrive il Corriere dello Sport. PROFILO ADATTO – Tutto fa pensare che la prossima estate l’si fionderà super rafforzare e ringiovanire la propria retroguardia. Sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij non sono più dei giovanissimi, nel 2025 toccheranno rispettivamente 37 e 33 anni, e dunque èto il momento per la Beneamata di rendere più verde la propria difesa. Il difensore del, classe 1999, ha tutte le caratteristiche per sostituirli al meglio: esperienza, esperto nella difesa a tre e appunto giovane. L’proverà ad affondare il colpo prima del prossimo giugno 2025 per iniziare a stanareed evitare qualche asta con club di Premier League.