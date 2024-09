Barella torna in anticipo con l’Inter! La mossa per il Monza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha saltato la chiamata dell’Italia per queste due partite di UEFA Nations League complice l’operazione al naso alla quale si è sottoposto sette giorni fa. Ora è di nuovo a disposizione e Sport Mediaset anticipa come abbia fatto una scelta con vista-Inter. IL RECUPERO – Nicolòsta cercando di non dover saltare neanche una partita del, nonostante la recente operazione al naso. Alla quale si è sottoposto lunedì scorso, appena superato il weekend, dopo che il venerdì precedente aveva segnato l’eurogol nel 4-0 contro l’Atalanta. Ha saltato sì le due partite dell’Italia, compresa quella in programma questa sera a Budapest contro Israele, anche perché doveva osservare qualche giorno di riposo. Che ora ha superato e punta a riprendersi una maglia da titolare, magari già domenica sera (ore 20.45) contro il