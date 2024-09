Addio al maresciallo Antonio Storella A lungo presidente Anc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si è spento all’età di 77 anni ilcapo dei carabinieri in congedo, già insignito Cavaliere della Repubblica. È stato punto di riferimento per l’Arma e per l’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) di Reggio (negli anni 2000, poi segretario per dieci anni e ancoradal 2021 all’aprile scorso). Originario di Gallipoli, ha avuto una brillante carriera nella quale spicca l’incarico di comandante del nucleo informativo reggiano negli anni ‘80. Lascia la moglie Lucia Falsoni e il figlio Massimiliano. Domani i funerali alle 14,30 nella chiesa adiacente all’obitorio del Santa Maria. "è stato un esempio di dedizione, professionalità e umanità", lo ricorda il comandante provinciale Andrea Milani.