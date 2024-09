WWE | Giulia debutterà nel prossimo NXT annunciato il suo primo match in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024)è ufficialmente entrata a far parte della compagnia di Stamford a No Mercy quando è comparsa dopo iltra Roxanne Perez e Jaida Parker, sfidando apertamente la campionessa di NXT. Nell’ultima puntata dello show giallo ha interrotto Chelsea Green che a sua volta aveva troncato il promo di Roxanne, mettendo facilmente fuori gioco la prima e pronunciando alla seconda “Me, You, CW”, sancendo di fatto iltitolato per la première di NXT sulla nuova emittente televisiva l’1 ottobre. Puntata speciale che si terrà all’Allstate Arena a Chicago che ovviamente vedrà la partecipazione speciale del beniamino locale CM Punk. I fan dell’atleta italo giapponese non dovranno però aspettare un mese per vederecombattere, infatti sul canale X della WWE è stato appena confermato che la lottatrice già prenderà parte a un incontro questo martedì proprio contro Chelsea Green.