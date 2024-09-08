Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 11:30 (Di domenica 8 settembre 2024) Viabilità 8 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA MILANO NAPOLI, RIAPERTO PARZIALMENTE IL TRATTO AUTOSTRADALE PRECEDENTEMENTE CHIUSO A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD AL KM 533 IN DIREZIONE FIRENZE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA IN DIREZIONE FIRENZE E SI SEGNALANO 2KM DI CODA SPOSTIAMOCI SULLA VIA PONTINA, INCOLONNAMENTI SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMANI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.30 PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LA FERROTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 30 ALLE ORE 13. 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 MILANO NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO CON 1 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AGLI EVENTI NEL FRUSINATE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA “GUARCINO-CAMPOCATINO” DALLE ORE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 09:30 - 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIOENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA PASSIAMO AGLI EVENTI AD OSTIA, PROSEGUE FINO AL 23 SETTEMBRE L’EVENTO “WORLD SKATE GAMES 2024”, PERTANTO RESTARERÀ CHIUSA VIA DELL’IDROSCALO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASANA E VIA DELLA MARTINICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 08:30 - 30 ALLE ORE 13. VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 30 INTERDETTO IL TRANSITO SULLA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO TRA GUARCINO E CAMPOCATINO NELLE DUE DIREZIONI AD AUSONIA AL FINE DI CONSENTIR ELO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “PER I VEICOLI DI AUSONIA” ATTIVO UN DIVIETO DI TRANSITO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI SU VIA ROMA, PIAZZA MUNICICPIO E STRADE LIMITROFE SPOTIAMOCI A ROMA IN OCCASIONE DELL’81°ANNIVERSARIO DELLA DIFESA DI ROMA PREVISTI EVENTI CELEBRATIVI IN ZONA SAN PORTA SAN PAOLO, PIRAMIDE E OSTIENSE TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO/ROMA -ATTIGLIANO -VITERBO ULTIMO GIORNO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E CESANO DI ROMA A SEGUITO DELLE MODIFICHE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, ATTIVI PERTANTO BUS SOTITUTIVI DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Allerta idrogeologica arancione e gialla per temporali e piogge diffuse: le disposizioni del COC - ... emesso da Regione Liguria dalle ore 00.00 alle ore 15.59 di domenica 8 settembre, e comunque fino ... pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate ... smartune.genova
- AV, FS Jonica e SS106, Sasso (Lega): "Salvini per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria" - Entro il 2025, saranno pronti i primi 18 chilometri, che rappresenteranno un importante passo avanti per la viabilità della regione, collegando finalmente in modo più rapido e sicuro il nord - est ... citynow
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