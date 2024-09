Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024)8 SETTEMBREORE 11.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA MILANO NAPOLI, RIAPERTO PARZIALMENTE IL TRATTO AUTOSTRADALE PRECEDENTEMENTE CHIUSO A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONENORD AL KM 533 IN DIREZIONE FIRENZE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA IN DIREZIONE FIRENZE E SI SEGNALANO 2KM DI CODA SPOSTIAMOCI SULLA VIA PONTINA, INCOLONNAMENTI SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMANI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.30 PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LA FERROTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE.