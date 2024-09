Venezia 81 Leone d’Oro a Pedro Almodóvar per La stanza accanto | tutti gli altri premi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 8 settembre 2024) Volge al termine anche la 81ª Mostra del Cinema diche ha conferito ila Ladi. Il primo film in lingua inglese del cineasta spagnolo, con protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore, era tra i favoriti alla vittoria. Di seguito,gliriconoscimenti. Si spengono i riflettori della 81ª Mostra del Cinema di. Nella giornata conclusiva di sabato 7 settembre, la giuria presieduta da Isabelle Huppert ha conferito ila La(The Room Next Door) di. Il primo film in lingua inglese del regista e sceneggiatore spagnolo, con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton, ha portato al Lido il delicato tema dell’eutanasia.