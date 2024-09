Trap una scena eliminata dal film mostra un lato ancora più terrificante del serial killer di Josh Hartnett

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) È stata diffusa online un'agghiacciantedadi M. Night Shyamalan, cheunpiùdel personaggio di. M. Night Shyamalan è noto soprattutto per lasciare il pubblico incredulo con i suoiscioccanti ed emozionanti. Il suo ultimo titolo,, con l'ex rubacuori di Hollywoodnei panni di un, è altrettanto diabolico. Illascia terrorizzati e, allo stesso tempo, fa in modo che lo spettatore empatizzi con l'assassino. Tuttavia, in una nuovadiffusa online, vediamo undel Cooper diche è tanto inquietante quanto indimenticabile. M. Night Shyamalan, doposvelati trailer e data d'uscita del nuovo progetto del regista Lain questione In