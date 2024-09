Traffico Roma del 08-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina per un incidente sulla A1Napoli ora incolonnamenti di 2 km tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord direzione Firenze stiamo sulla Pontina dove ci sono code tra Spinaceto via di Decima verso Pomezia per lu tanto Nesima anniversario della difesa didiversi eventi celebrativi chiuse già Piazza di Porta San Paolo e Parco della Resistenza per una cerimonia alla presenza del capo dello Stato in serata invece verrà chiuso Piazzale Ostiense dalle 19 alla mezzanotte per poter effettuare delle proiezioni di filmati sulla facciata della piramide e nel pomeriggio in programma una processione religiosa nell’area del Circo Massimo dalle 17 alle 18:30 sono possibile i disagi nell’aria circostante fino a cessate esigenze chiuso per lavori viadotto della Magliana tra via dell’Industria via Laurentina in ...