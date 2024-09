Terremoto Sangiuliano Eike incognita futuro Al Maggio nodo debito e rebus uscita Uffizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – Formalmente gli ’addetti ai lavori’ della Grande Bellezza fiorentina negano di aver avvertito anche in riva all’Arno ilpolitico romano – epicentro ministero della cultura – che ha fatto registrare la scossare nel pomeriggio di venerdì con le dimissioni irrevocabili di Gennaroe la nuova nomina lampo di Alessandro Giuli. Eppure, al netto della tranquillità ostentata, qualche valutazione sottovoce sugli effetti dell’avvicendamento nella squadra di governo, in città la si fa. Al, per esempio – dove ieri, smaltite le scorie degli ultimi mesi, è iniziata con rinnovata fiducia la stagione autunnale – sulla carta si fa sapere che “niente era rimasto appeso a”, che l’ex ministro “non era atteso a breve a Firenze” e che invece ora si aspetta il nuovo, in aprile, per la stagione clou dell’ente lirico.