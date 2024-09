Supersport dodicesima piazza in Francia per Dalla Porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Prato, 8 settembre 2024 - Dodicesimo in “gara 1”, ventesimo in “gara 2”, per un round che gli ha comunque permesso di guadagnare ulteriori posizioni nella graduatoria generale. Sono i risultati con cui Lorenzoha chiuso nelle scorse ore la prova di Magny Cours, ottavo appuntamento delche si è corso in. Il pilota di Montemurlo è stato confermato dal VFT Racing Team come sostituto dell'infortunato Yeray Cruz e si è trovato a dover correre entrambe le gare sul tracciato francese di domenica, considerando che gara 1 programmata inizialmente per sabato è stata posticipata di qualche ora a causa del maltempo. Il rendimento evidenziato sul tracciato transalpino gli ha se non altro consentito di salire a 9 punti nella classifica del mondiale, arpionando la ventiseiesima posizione.