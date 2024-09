Rissa nel parcheggio di una discoteca 30enne ferito | fermati due giovani tra cui un militare della base di Aviano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Undi origini straniere è statoin modo grave da tre coltellate alla schiena durante unaneldi unadi Palmariva a Fossalta di Portogruaro (Venezia). I carabinieri hanno fermato due, uno dei quali è unUsaf di. Nellasarebbe state coinvolte più persone. La fidanzatavittima è corsa inper chiedere aiuto: l’uomo è stato trasportato nell’infermeria del locale per tamponare le ferite in attesa dell’ambulanza. I presunti aggressori sono fuggiti in auto, ma sono stati individuati dai militari grazie alle indicazioni fornite dalla security e dal personale del locale. Quanto al movente che ha scatenato la, i carabinieri lo stanno vagliando attentamente perché appare al momento poco verosimile.