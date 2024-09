Probabili formazioni Lazio-Verona quarta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledi, match dello Stadio Olimpico valevole per ladel campionato di. La squadra biancoceleste, archiviato il pareggio pirotecnico maturato più di due settimane fa all’Olimpico contro il Milan, gioca la sua seconda gara consecutiva in casa e spera di portare a casa l’intera posta in palio. La formazione scaligera, dal suo canto, arriva da un ottimo avvio di stagione caratterizzato da due vittorie in tre gare e ha intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena alle 20:45 di lunedì 16 settembre e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni e Paolo Zanetti.– Dubbi in difesa per Marco Baroni, che dovrà valutare le condizioni di Romagnoli e Patric, pronti Gila e Gigot in caso di forfait.