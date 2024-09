Marito e figli offesi e denigrati Donna nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono due i provvedimenti di ammonimento emessi questa settimana da parte del questore di Sondrio, Sabato Riccio (nella foto), su proposta dei carabinieri, intervenuti per conflittualità e liti furibonde tra le mura domestiche a Tirano e Chiavenna. In un caso ad essere ammonita - e non vittima, come per lo più accade - è stata unadi 53 anni che, anche a causa della propria dipendenza dall’alcol, era solita prendersela con ile i, dei quali uno ancora minorenne. Il consorte veniva costantemente screditato comee come padre e simili atteggiamenti offensivi e denigratori venivano riservati anche ai ragazzi, che hanno sviluppato proprio per questo forme di depressione, rabbia e demotivazione.