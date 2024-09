LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | tra poco gli ultimi decisivi match race del round robin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dell’ultima giornata di regate del doubledellaCuppiù di 20 minuti all’inizio del primo dei trein programma. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultima giornata di regate del doubledellaCup. A Barcellona le 6 imbarcazioni si rivedranno per l’ultima volta in gara prima delle attesissime semifinali. Mancano gliverdetti, con la sfida tra Orient Express ed Alinghi che vogliono continuare l’avventura nelle acque catalane, e Luna Rossa alla ricerca del punto che vorrebbe dire primo posto nel girone. Tre iin programma, con la giornata che si aprirà con la regata tra i francesi ed INEOS Britannia. Questo duello consegnerà di sicuro un verdetto.