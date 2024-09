LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | regate cancellate definito il nuovo programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.14 Ma siamo sicuri che domani si gareggi? Le previsioni danno un vento tra 3 e 8 nodiTutto da vedere. Situazione eventualmente migliore martedì 10, con ipotetici 7-12 nodi. 16.12 Dunque lunedì 9 settembre andranno in scena Orient Express-Ineos Britannia, Luna Rossa-Alinghi e American Magic-New Zealand. A seguire eventuali spareggi. 16.11 TUTTO CANCELLATO! Appuntamento domani alle 14.00, giornata prevista per i recuperi. 16.03rinvio alle 16.20. Dunque si fa un tentativo estremo prima di un sempre più probabile rinvio a domani. 15.58rinvio alle 16.09. Ma ormai è solo un conto alla rovescio verso l’ufficialità della cancellazione. 15.56 Le 16.15 si avvicinano inesorabilmente. 15.53 Ormai si va verso il rinvio a domani.