Le attese e la rabbia Manca la fiducia

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – Non è facile credere che quella scena di Foggia sia successa davvero in un ospedale pubblico del nostro Paese. Impossibile restare indifferenti di fronte a medici e infermieri terrorizzati, asserragliati dentro una stanza del loro reparto per difendersi. Oltre la porta, bloccata con le scrivanie, decine di familiari di una paziente appena morta urlano contro di loro, cercando di aggredirli. L’aumento esponenziale delle varie forme di aggressività contro gli operatori sanitari è un dato di fatto. Sono le cause di questa escalation che appaiono nebulose. Perché da qualche anno un numero in crescita di pazienti, o loro familiari, si scaglia con violenza contro infermieri e medici? Succede soprattutto nei pronto soccorso o negli ambulatori delle guardie mediche, e le vittime sono spesso donne.