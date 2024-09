La repressione di Maduro costringe il leader dell' opposizione a fuggire in Spagna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 8 settembre 2024) Edmundo González Urrutia è arrivato inper ricevere asilo politico. L’ex-diplomatico, candidato dall’alla presidenza alle elezioni del 28 luglio, è arrivato a Madrid su un aereo'aeronautica militare spagnola poco dopo le 16:00, ora locale. Martedì il suo avvocato aveva detto che non stava in nessuna ambasciata, ma adesso si è saputo che effettivamente aveva trascorso più di un mese nella rappresentanza dei Paesi Bassi a Caracas, proprio per evitare l’arresto. Come riferito dal ministero degli Affari Esteri spagnolo González Urrutia, che viaggia accompagnato dalla moglie e dal segretario di stato per gli Affari esteri e governativi, Diego Martínez Belío, è stato ricevuto dal segretario di stato per l'Iberoamerica e lanel mondo, Susana Sumelzo.