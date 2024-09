Jude Law sceglie il copione di un autunno da brivido

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2024)Law ha un superpotere nel campo dell'abbigliamento maschile: in qualsiasi luogo e situazione, è sempre in grado dire un abito classico e di arricchirlo con qualcosa di particolare. Che si tratti di rinunciare alla cravatta e di indossare una sciarpa di seta alla Mostra del Cinema di Venezia, o di fare le cose in grande con un capospalla oversize, ogni volta che si ammira un abito diLaw, c'è un elemento che lo rende dannatamente bello. (Certo, quando hai un curriculum hollywoodiano come il suo la cosa aiuta molto, ma non è comunque una ragione sufficiente). Un esempio: il grande attore si è presentato negli Hamptons alla sfilata di Ralph Lauren per la primavera/estate 2025. Seduto in prima fila, il cinquantunenne indossava RL dalla testa ai piedi: un blazer di cashmere spazzolato in grigio marna, pantaloni color crema, una T-shirt bianca e scarpe marroni.