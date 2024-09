GP Misano 2024 | inizia a piovere cadono Morbidelli e Acosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Succede di tutto nel GP dia 23 giri e vanno giù sia Pedroche Franco, che erano rispettivamente terzo e quarto. Pioggia leggera che, oltre a mandare fuori anche Augusto Fernandez e Luca Marini, induce Jorge Martin a fermarsi per mettere gomme da bagnato. Mossa troppo azzardata con lo spagnolo che avrebbe dovuto marcare Bagnaia essendo dietro al numero 1 del mondo in gara e davanti in classifica. Insieme a Martin entrano Vinales, Espargaro e Raul Fernandez. Tutti e quattro pagano il rischio con la pista chead asciugarsi dopo pochi giri. Il leader del Mondiale ritorna sui suoi passi e entra ai box per mettere la moto da asciutto. Altro disastro della Pramac, che non aveva pronto il cambio moto costringendo Martin a perdere un’infinità di tempo. Gara buttata con lo spagnolo che viene doppiato da tutto il gruppo.