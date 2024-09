Fratellanza Militare un seminario su divulgazione storica attraverso gioco e modellismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – Il 10 settembre alle 17 ladi Firenze ospiterà unsullamediante il, ile la ricostruzione, a cura di Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e Museo del Figurino Storico di Calenzano. A parlarne saranno Interventi sul tema Iacopo Trotta, Paolo Coturri e Daniele Vergari, membri di Associazione Fiorentina Battaglie In Scala. Con loro, Elisabetta Carovani direttrice del Museo del Figurino Storico di Calenzano. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “I giochi di simulazione bellica (o wargame) sono definiti come giochi da tavolo che simulano uno scontro armato fra truppe rivali – spiegano gli organizzatori - .