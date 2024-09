FOTO – Pavard sempre con l’Inter in testa | gita e cappuccino… Nerazzurro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Benjaminnon perde mai occasione di mostrare il suo amore pere per i colori nerazzurri. Non lo ha fatto neanche oggi, dopo unaa Venezia sfruttando il riposo concesso da Simone Inzaghi prima della ripresa degli allenamenti. TURISTA – Benjaminturista a Venezia, sfruttando il riposo concesso da Simone Inzaghi. Il francese è uno dei giocatori rimasti ad Appiano Gentile in questa sosta per le nazionali, non venendo convocato da Didier Deschamps (sconfitto, peraltro, 1-3 contro l’Italia nella prima giornata di UEFA Nations League). E fra lepubblicate dal difensore, ne salta all’occhio una in particolare Un cappuccino tuttoper Benjamin, che ha richiesto proprio di farsi ‘disegnare’ il logo delcon la schiuma.