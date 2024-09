Formazioni ufficiali Svizzera-Spagna Nations League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledi, sfida valida per la fase a gironi della Uefa/25. Gli elvetici sono incappati in una sconfitta per 2-0 all‚Äôesordio in Danimarca, concludendo la gara in 10 uomini a causa delle espulsioni di Elvedi e Xhaka. Anche le Furie Rosse sono alla ricerca del riscatto dopo lo scialbo pari a reti bianche di Belgrado contro la Serbia. Il fischio d‚Äôinizio del match √® fissato alle 20.45 di domenica 8 settembre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Murat Yakin e Luis de la Fuente.: Kobel; W√ľthrich, Akanji, Rodr√≠guez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Amdouni, Vargas, Embolo: Raya; Carvajal, Le Normande, Laporte, Grimaldo, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Joselu, Nico Williams/25 SportFace.