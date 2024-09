Folla in piazza Duomo a Prato per l’ostensione della Sacra Cintola di Maria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 8 settembre 2024)– L’incognita maltempo non ha interrotto la tradizionecomunità diper l’8 settembre. Si è rinnovatadi, mostrata ai fedeli all’internocattedrale e all’esterno, su, dal pulpito di Donatello, come prevede il secolare rito pratese. La Diocesi e il Comune dihanno deciso di celebrare la festaNatività di, l’8 settembre, al mattino, accorpando le due funzioni previste per questa solennità: il pontificale ereliquiana simbolocittà, che avrebbe dovuto tenersi in orario serale. In cattedrale la messa solenne è stata presieduta da monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, invitato dal vescovo Giovanni Nerbini a guidare le celebrazionifesta.