Fede e natura si fondano nel Sentiero dello Spirito

(Di domenica 8 settembre 2024) Era stato per circa 40 anni di apostolato anche sui sentieri dei villaggi d’Etiopia, tra boschi e foreste. Ora, undi circa 10 chilometri, è stato a lui intitolato, alle falde del Còmero e dintorni. Nei giorni scorsi, ha avuto luogo la coinvolgente e toccante cerimonia di inaugurazione del "", un suggestivo percorsolistico e spirituale dedicato alla memoria di Padre Renzo Mancini, frate cappuccino missionario in Etiopia, scomparso a seguito di incidente stradale nel 2022, all’età di 70 anni. Il taglio del nastro si è svolto fra Castel D’Alfero, piccolo borgo medievale in Comune di Sarsina, e Alfero, in Comune di Verghereto che ha dato i natali a Padre Renzo.