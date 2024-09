Con questo libro Ren Kaburagi ha conquistato le vette delle classifiche in Giappone

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato) Tra tanti detective e commissari letterari che hanno affollato le librerie di questa estate caliente mancavainvestigatore decisamente diverso da tutti gli altri e non è necessario essere per forza appassionati del genere per apprezzare le sue avventure. Se avete ancora voglia di seguire un’indagine ma siete stanchi dei soliti delitti misteriosi, di assassini fuori di testa e senza scrupoli e di serial killer che fanno tremare le vene e i polsi è finalmente arrivata la novità che aspettavate. Ren, uno dei più amati autorisi, con La piccola agenzia dei ricordi (Garzanti) haleine la sua storia è già diventata una serie tv. Ora esce in Italia, tradotto dalla bravissima Daniela Travaglini.