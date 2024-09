Calciomercato Milan | Chukwuemeka rimane nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)o, 8 settembre 2024 - Ilcontinua a seguire Carney. Il centrocampista, 20 anni, di proprietà del Chelsea (e fuori rosa), è stato un obiettivo dell'ultima sessione die potrebbe ridiventarlo a gennaio. Secondo Matteo Moretto di Relevo - peraltro - i rossoneri avrebbero pensato all'inglese fino all'ultimo, ad agosto: nei giorni in cui sembrava che Ismail Bennacer avrebbe potuto partire (su di lui club dell'Arabia Saudita, ma anche l'Atletico Madrid e soprattutto l'Olympique Marsiglia), il classe 2003 era nella lista dei possibili sostituti. A centrocampo, oltre a, erano stati seguiti anche Manu Konè (passato poi alla Roma) e Adrien Rabiot (tutt'ora, clamorosamente, senza squadra per via delle elevate richieste di ingaggio).