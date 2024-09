Ballando con le Stelle | chi sono i 6 nuovi ballerini professionisti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 8 settembre 2024) La nuova edizione dicon lesta scaldando i motori e il prossimo 24 settembre prenderà il via. A far parte del cast ci saranno ben sei, tutti anticipati da Novella 2000. Lorotre uomini e tre donne: Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Carlo Aiola, Sophia Berto, Erica Martinelli e Rebecca Gabrielli. “Il primo nuovo volto che entra a far parte del corpo dei maestri è Giovanni Pernice. Il ballerino siciliano dal 2015 è tradi Strictly, versione britannica del talent show di Rai 1. Giovanni è amatissimo nel Regno Unito e su Instagram vanta più di 1,1 mln di follower. Tra imaestri dicon letroveremo anche due ex volti ben noti ai fan del talent. LoroNikita Perotti e Sophia Berto, due giovanissimidi 20 anni. Il pubblico di Rai 1 forse li ricorderà per aver vintoOn The Road nel 2023.