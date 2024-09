Avati stupisce ancora | Gotico e in bianco e nero Il cinema è sempre l’altrove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Pupi, a ottantacinque anni,. L’orto americano, film di chiusura della Mostra passato ieri al Lido, è girato in unpazzesco, ricco, complesso, denso di chiaroscuri come una fotografia di Ansel Adams. Eriesce a farci sentire esattamente che cosa prova un adolescente quando si innamora, quando "pensa che sia arrivata la persona promessa dal destino". Lo fa, come se quella adolescenza fosse, pienamente, dentro di lui. Come se non fosse mai andata via. È la scena iniziale, ambientata nei giorni della Liberazione, in Emilia. Una ragazza, in divisa da ausiliaria, si affaccia per chiedere indicazioni nella bottega di un barbiere. Le basta uno sguardo, per fare innamorare un giovane aspirante scrittore, interpretato da Filippo Scotti.