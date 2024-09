Atletica doppietta per la Svizzera nella maratona T54 alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Laha chiuso il programma dell’leggeradi Parigi 2024, con 4 gare nelle quali non era rappresentata l’Italia. Due ori per la, vittoriosaclasse T54 sia tra gli uomini che tra le donne, mentreclasse T12 ad imporsi sono la Tunisia tra gli uomini ed il Marocco tra le donne.classe T54 maschile domina l’elvetico Marcel Hug, giunto al traguardo in solitaria in 1:27:39, mentresue spsi concretizza a pochi metri dal traguardo il sorpasso per l’argento del cinese Jin Hua, secondo in 1:31:19, a 3:40, ai danni del nipponico Tomoki Suzuki, terzo in 1:31:23, a 3:44.