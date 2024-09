Ammazzato a 23 anni Sui muri scritte per Obama

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "Giustizia per Osama". Una lunga scia diè stata lasciata ieri notte in corso Cavour, sulle mura del tribunale e a Lido Tre Archi. Obiettivo chiedere giustizia per Jeddy Osama, il 23enne elpidiense di origini marocchine rimasto ucciso durante una rissa consumatosi a Porto Sant’Elpidio. Nel mirino della questura sono finiti due giovani magrebini appartenenti al clan di cui faceva parte Osama e che controllano in parte lo spaccio lungo la costa. Gli accertamenti si sono concentrati anche su altri tre componenti della banda, tutti nordafricani. I magrebini identificati, hanno lasciatoin centro a Fermo e sul palazzo di giustizia per poi arrivare a Lido Tre Archi, quartiere dove sono domiciliati tutti i componenti del clan e dove sono stati presi di mira una decina di palazzi. A lanciare l’allarme è stato un dipendente del tribunale che ha sùbito allertato la polizia.