All’Ifa di Berlino Sbs festeggia 30 anni di successo Made in Italy

(Di domenica 8 settembre 2024) Trentadi accessori tecnologici di design. Sbs, azienda italiana tra i leader europei del settore, celebra l’versariodi, la fiera di tecnologia di consumo tedesca dove è stato allestito un grande spazio di 825 metri quadrati per mettere in vetrina tutte le novità in arrivo sul mercato. Marco Visconti, General Manager di Sbs: “Andiamo a toccare diverse famiglie core, spaziamo non solo nell’accessorio tradizionale, ma abbiamo avviato anche diverse collaborazioni con alcuni brand: per esempio lanciamo insieme al neonato brand Case&Me la partnership con Emily in Paris, con MTV per quanto riguarda l’audio, e con D3O che è leader a livello mondiale per materiali ad alta protezione applicati alle nostre custodie.