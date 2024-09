Alimentazione e longevità un festival ne svela i segreti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Il 14 e 15 settembre arriva al Fantini Club di Cervia l’edizione italiana del Nutrition & Longevity2024 con la fondazione Valter Longo Onlus. Il programma delprevede una serie di workshop, masterclass, cooking show, dedicati a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cultura della salute attraverso la nutrizione, con esperti del settore, e sessioni sportive e attività ricreative pensate per adulti e bambini. Un evento per tutte le fasce d’età e con ragazze e ragazzi in qualità di Ambasciatori e Giudici per l’elezione del World’s Best Longevity Dish 2024. Valter Longo è professore di biogerontologia e direttore dell’Istituto dialla University of Southern California – Davis School of Gerontology di Los Angeles.