Zucca in tavola a Settembre? Scopri le ricette veloci che sorprenderanno tutta la famiglia!

(Di sabato 7 settembre 2024)inlechela! Hai mai pensato che lapotesse trasformarsi in un piatto tanto semplice quanto squisito? Oggi ti sveliamo come fare delle frittelle che conquisteranno tutti! Non pensare allasolo in termini di risotti o vellutate autunnali. Questo ortaggio, ricco di colori e sapori, si rivela l'ingrediente ideale per tantissimeoriginali, che vanno a impreziosire le tavole con gustose novità . Un alimento così benefico per la salute, ricco di vitamine e minerali, può trasformarsi in un piatto delizioso come le frittelle di, amate sia da adulti che bambini. L'autunno ci omaggia con ingredienti unici e le frittelle dinon fanno eccezione.da preparare, diventano una soluzione rapida per uno snack o un secondo piatto che si distingue dalla routine culinaria.