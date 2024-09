Viagra degli Inca maxi sequestro sulle rive del lago Di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Lo chiamano il ““, ma in realtà ha quattro zampe e vive nelTiticaca. Un singolareè stato effettuato in Perù, dove il locale Servizio Forestale e Faunistico nazionale ha scoperto 390 esemplari di rane di una specie in via d’estinzione stipate in una scatola di cartone. Gli anfibi erano prigionieri su un camion che costeggiava l’enorme specchio d’acqua, che si trova a 3.810 metri sopra il livello del mare, ed erano in viaggio verso la capitale Lima. La caratteristica di queste bestiole, che è anche uno dei motivi per cui sono in pericolo d’estinzione, è che vengono utilizzate dalla cosiddetta “medicina tradizionale” per produrre un infuso che avrebbe forti effetti afrodisiaci su chi lo beve. Da qui il curioso nomignolo, anche se in realtà questo metodo per rafforzare le prestazioni sessuali nel Paese sudamericano è in voga da moltissimo tempo.