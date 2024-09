Un’InterNazionale di lusso | asse vincente E Inzaghi vede premiato il suo lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Una grande prestazione ha consentito alla Nazionale italiana di sconfiggere per 3-1 la Francia, a Parigi, nel primo incontro di quest’edizione di Nations League: si può parlare diper queste ragioni. GRANDE RENDIMENTO – L’Italia ha avuto la meglio sulla Francia nel primo incontro di quest’edizione di Nations League. La vittoria per 3-1 da parte degli azzurri ha consentito, innanzitutto, al tecnico Luciano Spalletti di respirare dopo le polemiche e le critiche innescatesi a causa del modesto risultato agli ultimi Europei e della sua decisione di non dimettersi dalla Nazionale. Il rendimento degli azzurri nel corso del match con i transalpini, ancor prima dell’importante risultato ottenuto, ha testimoniato una realtà ben diversa rispetto a quella sperimentata in Germania.