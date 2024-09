Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il dente del consiglio Giorgia Meloni intervenuta questa mattina al Forum the Ambrosetti di Cernobbio al tuo arrivo a Villa d’Este ha avuto un incontro con il presidente ucraino Vladimir diretti un bilaterale di circa 40 minuti andato bene come ha detto la testa premier prima di raggiungere la sala di avere in programma il Panel della Presidenza del G7 è il ruolo dell’Italia nello scenario globale nell’ambito del forum di Cernobbio vi facciamo sentire Un breve estratto del tuo intervento questa occasione per ringraziare ancora una volta Gennaro Sangiuliano per il lavoro che ha fatto in questi due come sempre le cose che si può ostruiscono fanno molto meno diciamo rumore hanno molta menoperò credo che sia stato molto in il lavoro che ministro ha fatto credo che sia stato molto ...