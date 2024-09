Trova la collana rubata in vendita su Facebook | da Reggio Emilia a Portici per recuperarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Le vacanze erano state funestate dallo scippo dellad’oro mentre siva in una discoteca di Catanzaro, ma il giovane reggiano non ha perso le speranze di recuperare il suo effetto personale. A poco più di 15 giorni dal fattaccio, il 26enne ha individuato il suo collier sul marketplace di, col prezzo difissato a 400 euro. La vittima ha immediatamente contattato i Carabinieri di, la località di provenienza dell’offerta commerciale, e si è accordato per una spedizione di recupero. Partito da, l’uomo ha percorso quasi 700 chilometri e ha raggiunto il comune del napoletano e si è presentato all’incontro insieme agli agenti dell’Arma. Il venditore, un locale di 38 anni, alla vista delle forze dell’ordine ha riconsegnato spontaneamente laal legittimo proprietario.