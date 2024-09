Pineto schiaccia l’Arezzo | 3-1 senza appello

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 7 settembre 2024) Serata da dimenticare per gli amaranto, che incassano la seconda sconfitta consecutiva, con una difesa fragile e un attacco poco incisivo, autore di appena due gol nelle prime uscite di campionato. L’unico lampo perarriva da Pattarello, ma ormai a partita già decisa. Iltorna a segnare in casa e lo fa, battendo 3-1al “Mariani-Pavone”. Dopo due pareggi a reti bianche, i biancazzurri trovano la via del gol con Fabrizi, Pellegrino e Bruzzaniti su rigore. Il gol di Pattarello su calcio di rigore nel finale è solo una magra consolazione per, incapace di riscattare la sconfitta di Pesaro. Formazioni:(3-4-3): Tonti; Villa, De Santis, Dutu; Hadziosmanovic (1’ st Baggi), Amadio, Lombardi (42’ st Giovannini), Borsoi; Del Sole (20’ st Pellegrino), Fabrizi (42’ st Germinario), Bruzzaniti.Allenatore: Luca Galuppi (Mirko Cudini squalificato).