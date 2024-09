Pineto-Arezzo 3-1 in Abruzzo è notte fonda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)(Teramo), 7 settembre 2024 –per l’, che cola a picco e rimedia tre reti anche a. Due sconfitte pesanti e preoccupanti, con una difesa da horror e un attacco asfittico che per ora in campionato ha realizzato un solo gol con Iori già con le valigie in mano e con Pattarello su rigore a partita già ampiamente in archivio. Troise all’inizio aveva sorpreso tutti cambiando modulo: Settembrini e Mawuli sono la diga pensata per sostenere un attacco che comprende, al debutto dall’inizio, Tavernelli a destra e Ogunseye centravanti, oltre a Guccione e Pattarello come sempre liberi di svariare. Dietro, è Renzi a giocare a destra, mentre è confermata la coppia centrale Del Fabro-Gigli.