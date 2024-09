Palazzetto tirato a lucido Nuova illuminazione e foresteria con 8 posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Futuro più roseo per la Pallavolo Grosseto. Se adesso ilin piazza Azzurri d’Italia è dotato die laè stata ristrutturata e dotata di ottoper le atlete in un locale accogliente, è grazie all’intervento che ha visto portate a temine il progetto di efficientamento energetico che prevedeva la sostituzione del vecchio impianto dicon uno nuovo a tecnologia led, per il campo da gioco e per gli spalti. Si è trattato di un intervento concepito nell’ambito del Pnrr, per un importo pari a 55mila euro. Quindi un grande intervento da parte del Comune, ma anche dalla società Pallavolo Grosseto che ha investito oltre 30mila euro per laarricchendola di un bagno, di nuovi infissi dotati di zanzariere, di un impianto di areazione, di tv digitali e Wi-Fi.